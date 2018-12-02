مضيفة طيران تحذر من شرب القهوة فى الطائرة تعرف على السبب

02 ديسمبر 2018 - 01:30 م

كشفت إحدى مضيفات الطيران عن سر مثير للاشمئزاز حول القهوة التي يتم تقديمها للمسافرين على متن الطائرة.

وقالت المضيفة التي لم تفصح عن هويتها أن المياه المستخدمة في إعداد المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي على متن الطائرة، تمر عبر الحمام قبل أن تصل إلى مطبخ الطائرة، وهذا قد يؤثر على نظافتها ويعرضها للتلوث بمياه الحمام.

وأشارت المضيفة إلى أن العديد من الفحوصات التي أجريت على المياه المستخدمة في الكثير من الطائرات، أثبتت تعرضها لنسب من التلوث. ونصحت المضيفة محبي المشروبات الساخنة بتناولها في المقاهي المنتشرة في المطارات، والامتناع عن تناولها على متن الطائرة.

وفي نهاية حديثها لصحيفة "ميرور" البريطانية، قالت المضيفة بأن هذا الأمر لا يعني بأن جميع شركات الطيران تقدم مشروبات ملوثة للمسافرين.