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القرني والعريفي والمغامسي: "ولي العهد مبارك أينما كان"

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القرني والعريفي والمغامسي: "ولي العهد مبارك أينما كان"
القرني والعريفي والمغامسي: "ولي العهد مبارك أينما كان"

عبد القادر وحيد

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الدعاء

العريفي

قام مشاهير الدعاة السعوديين بتوجيه الدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك أثناء جولته ببعض العواصم العربية، ومشاركته بقمة العشرين.الداعية السعودي محمد العريفي كتب علي حسابه علي تويتر :" المشاركة في اللقاءات الكبرى في العالم والتأثير والتفاعل والتواصل مع الدول الأخرى والحضور الدائم يعزز مكانة المملكة التي أكرمها الله برعاية الحرمين الشريفين وجعلها قبلة المسلمين".

وأضاف العريفي : " فالدعاء موصول لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والسداد اللهم اجعله مباركاً أينما كان".

بينما كتب الداعية عائض القرني علي حسابه : "اللهم وفّق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تُحب وما ترضى، اللهم اجعل كل خطوة من خطواته نجاحاً وفلاحاً، اللهم ثبّته على الحق، واحفظه بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يُضام".

وكان القرني أيضا قد كتب علي حسابه علي تويتر أبيات شعرية والتي استنكرها العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، يمدح فيها ولي العهد قائلا :

وكتب القرني وقتها خلال منتدي الاستثمار السعودي"

 الفضا والنت والتلفاز والبث المباشرْ.. كلها باخبار "بن سلمان" في حالة طواري.

صارت النشرات باسمك تدّهر غايب وحاضرْ..مرضي الدنيا ومزعلها بليلك والنهاري.

بالجواب الفذ والقول الحكيم لمن يناظر..مشغل العالم وكل اقطارها سامع وداري.

كما كتب أيضًا عددًا من أبيات زجلية أخري يشير فيها إلي أن طموح ولي العهد عانق النجوم ووصل حدود السماء.

بينما غرد صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء قائلا  : "وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا .. بنو " يَعْرُبْ " وأنتَ لها سماءُ"..ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله..حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين .. اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالماً غانماً مؤيداً".

وتأتي تغريدة المغامسي عن زيارة ولي العهد السعودي عقب تدوينته له أثناء جولته العربية والتي كتب فيها :  "نسأل اللّهَ أَنْ يجعل في جولة سمو ولي العهد العربية توفيقاً وسداداً وصلةً لوشائج الرحم وعودة لجميع العرب إلى جادة الألفة والتعاون والإخاء ونبذ الحقد وطرح الشقاق.. فبعزّ العرب يقوم شأن المسلمين جميعًا".


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