» «صلاح» يكشف تفاصيل حواره مع «دروجبا»

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قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني إنه أزاح عن نفسه الضغوطات التي ستشكلها مهمة استكمال تحطيم الأرقام القياسية، مُشيرًا إلى أنه يريد الاستماع بلعب كرة القدم فقط .

وأضاف صلاح خلال تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي سبورت البريطانية: "أعتقد أنه قبل بدء هذا الموسم كان الجميع يقول إنه يجب عليّ تسجيل 50 هدفًا على الأقل لأنني سجلت 44 الموسم الماضي، أنا لست قلقًا على ذلك لأنني فعلت ذلك من قبل".

وأضاف الجناح المصري: "أنا فقط أفعل ما أحب القيام به، ولعب كرة القدم للاستمتاع باللعبة، ولتسجيل الأهداف، أنا لا أحاول أن أضغط أكثر على نفسي، أنا سعيد فقط للقيام بذلك حتى استمر في القيام بذلك".

وعن الأرقام القياسية التي حققها صلاح بالموسم الماضي، علّق قائلًا: "تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الممتاز في موسم واحد كان هدفًا في رأسي، بعد 20 هدفاً قلت إن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هو 31 هدفاً، وتحدثت حينها مع ديدييه دروجبا –نجم منتخب كوت ديفوار وتشيلسي السابق".

وتابع: "حينها قال لي دروجبا عليك أن تكسر رقمي كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا بموسم واحد بـ 29 هدفًا فقلت له "لقد كسرت ذلك بالفعل"، لذلك أنا سعيد بتسجيل 32 هدفاً وكسر الرقم القياسي".

يُذكر أن محمد صلاح كان قد حصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فضلًا عن لقب هداف البريميرليج.

 

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