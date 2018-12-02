تشديدات أمنية بمحيط معرض إيديكس للسيارات

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متابعات- حنان حمدتو

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استعدت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة العاجلة  واستعانت بسيارات الحامية المدنية بمحيط فعاليات المعرض العالمي "إيديكس2018"، لتنظيم حركة سير السيارات.

وشدد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، على انتشار الخدمات المرورية لتسير حركة السيارات لتسهيل على المواطنين وطلبة المدارس وتحقيق التواجد المروري الفعال على الطرق السريعة.

وطالب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الفعال على الطرق خلال فعاليات افتتاح معرض إيديكس الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وبدوره قام قطاع الشرطة المتخصصة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع، باتخاذ كل الإجراءات المرورية اللازمة وأعلى درجات الحذر واليقظة لظهور بالمظهر المشرف.




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