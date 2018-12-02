"العصار" يجتمع بـ"نصار" لبحث تعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات

02 ديسمبر 2018 - 01:53 م

عقد اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعا بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك بينهما والتنسيق بين الوزارتين في مجالات التصنيع المشترك، حيث إن الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى تمتلك إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية كبيرة، ويوجد بها أطقم فنية مدربة، يمكن الاستفادة منها في تعظيم مجالات التعاون المشترك بين “الإنتاج الحربي” و”التجارة والصناعة”.

واستعرض الطرفان خلال اجتماعهما أوجه التعاون في مجال تعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات بغرض زيادة القيمة المضافة للتصنيع الإلكتروني وعدم الاكتفاء بالتجميع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تمت مناقشة إمكانية تصنيع قطع الغيار والصناعات المكملة لصناعة السيارات حيث يمتلك السوق المصري المقومات التي تؤهله ليصبح محورًا صناعيًا ولوجستيًا رئيسيًا لهذه الصناعة بإفريقيا والشرق الأوسط ويمثل ذلك خطوة مهمة لتطوير هذه الصناعة محليًا وتوفير العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد هذه المنتجات من الخارج.

كما ناقش اللقاء قيام وفد من شركات السيارات بزيارة عدد من مصانع الإنتاج الحربى، ودراسة تصنيع السيارات الكهربائية ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعاتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث تعتبر مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وأضاف نصار أنه يثق فيما تقوم شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي بتصنيعه من منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وطبقًا لمعايير الجودة وبأسعار منافسة، كذلك جهود “الإنتاج الحربي” في مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الصناعية في العالم لخدمة منظومة الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البحثية بالإنتاج الحربي بما يسهم في تنفيذ خطة واستراتيجية الدولة فى مجال التصنيع المحلى والتصدير للدول الأخرى.