"توفيق" يجتمع بـ"كربيتشنكو" لتعزيز التعاون بمجال الحديد والألومنيوم

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روسيا

الحديد والصلب

وزارة قطاع الاعمال

لالالومنيوم

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، سيرجى كيربتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة، ونيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء وفقا لبيان أصدره مجل الوزراء، رحب الوزير بالسفير الروسي مشيداً بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر وروسيا والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

كذلك أكد السفير على العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا وأن مصر من الدول الصديقة لروسيا، مبديًا اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة المشاركة في مشروع تطوير شركة الحديد والصلب المصرية والتوسعات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم.

كما أكد حرص الجانب الروسي على إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، داعيًا وزارة قطاع الأعمال العام للمساهمة بأفكار ومقترحات لمشروعات صناعية لإقامتها في هذه المنطقة بما يحقق التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام.

وقد استعرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري دراستها في الشركات التابعة والتي تتطلع الوزارة إلى التعاون مع شريك ذو خبرة فنية للبدء في تنفيذها.

كما دعا الوزير للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، والتي تعقد في أبريل المقبل بالقاهرة.

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