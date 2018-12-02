» المدعى العام الفرنسى: مقتل متظاهر من السترات الصفراء

02 ديسمبر 2018 - 02:17 م

أعلن المدعي العام الفرنسي، مقتل أحد المحتجين من حركة السترات الصفراء، نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين المحتجين والشرطة الفرنسية، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكانت فرنسا، قد شهدت في 17 من نوفمبر الماضي، احتجاجات كبيرة، يطلق عليها "السترات الصفراء"، وذلك بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود.

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين المحتجين وعناصر الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 80 شخصًا في الاشتباكات، من بينهم 14 من أفراد قوات الأمن.