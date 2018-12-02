علام عن كفاية 2: لهذا السبب يجب تعميمه

02 ديسمبر 2018 - 02:23 م

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية إنه من الملزم التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة أنها أصبحت تتعلق بالأمن القومي ما يتطلب تضافر كل الجهود على مستوى مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال حضوره المؤتمر الصحفي للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، أن مبادرة وزارة التضامن فى مشروع 2 كفاية لها أثر إيجابى للعمل على التنظيم، لافتا إلى أنه طالما أن المشكلة أصبحت تتعلق بالأمن القومى فتدخل فى نطاق الواجب، كما أن هذه المشكلة تتعلق بالثقافات سواء الدينية أو ثقافات أخرى.

واستكمل: "تنظيم الأسرة لا تتعارض مع الدين حيث إن تنظيم الأسرة، يعتمد على الأخذ بالأسباب وليس قتل طفل أو جنين، ولذلك يجب التفريق بين ما قبل وجود الجنين وبعد وجودة، لافتا إلى أن مفهوم تنظيم الأسرة يجب أن يكون قبل وجود الجنين".