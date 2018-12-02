  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وإيفرتون

رسالة نارية من عز الدين دويدار لـ المغير

قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة

ريجيني

النيابة ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم في قضية "ريجيني"

جبريل

«جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه

كبدة

مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

أرشيفية

تفسير عربي للكتاب المقدس.. الكنائس تحسم ولاءها للعروبة

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تتبرأ من الإخوان

أرشيفية

«إسفين إسرائيلي» لــ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا

احتجاجات فرنسا

متظاهرو فرنسا لماكرون: "ارحل.. ارحل"

مصلحة السجون: 1197 يستحقون الإفراج بالعفو

«الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا

حبس والد فتاة المرج المقتولة بطلق نارى

قضايا وحوادث

فتاة المرج
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة في قضية مقتل فتاة بطلق ناري برأسها بالمرج

#

أسرة فتاة المرج: "المقتولة بنتنا الجميع يشهد لها بحسن سلوكها"

#

عامل يقتل منتقبة فى شوارع المرج

#

تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة

قتل

حبس

مصرع

فتاة

المرج

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، حبس  "ح.م"، والد فتاة المرج التى لقيت مصرعها بطلق نارى أمام المحل الذى تعمل به، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على القتل.

ونفى والد الفتاة فى أقواله معرفته بالقاتل، وذلك بعد أن عرضت النيابة عليه الفيديو الذى ظهر فيه المتهم، وهو يطلق النار عليها، كما واجهته النيابة بتحريات المباحث التى قالت، إن المتهم قريب والد الفتاة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من حل اللغز بالقبض على المتهم.

كما استمعت إلى أقوال زوج صاحبة المحل التى تعمل فيه الفتاة، والذى أكد أن الفتاة تعمل في المحل الخاص به وزوجته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وكانت منتقبة، ولم يرها حتى ولو مرة واحدة، كما أنها كانت هادئة الطباع قليلة الكلام، لافتًا إلى أن الفتاة أخبرتهما أنها تعمل لتجهيز نفسها.

وأضاف صاحب المحل، أن الفتاة كتومة لدرجة كبيرة، وليست مثل بقية الفتيات، ولم تكن تتحدث معه فى أمور حياتها أو مع زوجته، موضحا أنها كانت تأتى فى الصباح حوالى الساعة العاشرة لفتح المحل، وتغادر ليلا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم بقتل فتاة رميًا بالرصاص بالمرج، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم، كما صرحت بدفن جثة المجنى عليها، وأوضحت  المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

كانت مستشفى اليوم الواحد استقبل فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18عامًا، مصابة بطلق نارى فى الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية، قتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربًا.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا
» «الشرقية للدخان»: لا زيادة في أسعار السجائر
» مقتل 37 من طالبان في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات
» تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية"
» «الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا
» «جروس» يكشف سبب استبعاد «حسن» من القائمة الأفريقية
» حبس والد فتاة المرج المقتولة بطلق نارى
» تعديل موعد مباراة الأهلي والجونة
» تغريم بتروجت 40 ألف جنيه بسبب أزمة الملابس
» إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» صورة.. الأهلي يخطف «ميسى» من الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري