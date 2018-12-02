» حبس والد فتاة المرج المقتولة بطلق نارى

02 ديسمبر 2018 - 05:37 م

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، حبس "ح.م"، والد فتاة المرج التى لقيت مصرعها بطلق نارى أمام المحل الذى تعمل به، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على القتل.

ونفى والد الفتاة فى أقواله معرفته بالقاتل، وذلك بعد أن عرضت النيابة عليه الفيديو الذى ظهر فيه المتهم، وهو يطلق النار عليها، كما واجهته النيابة بتحريات المباحث التى قالت، إن المتهم قريب والد الفتاة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من حل اللغز بالقبض على المتهم.

كما استمعت إلى أقوال زوج صاحبة المحل التى تعمل فيه الفتاة، والذى أكد أن الفتاة تعمل في المحل الخاص به وزوجته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وكانت منتقبة، ولم يرها حتى ولو مرة واحدة، كما أنها كانت هادئة الطباع قليلة الكلام، لافتًا إلى أن الفتاة أخبرتهما أنها تعمل لتجهيز نفسها.

وأضاف صاحب المحل، أن الفتاة كتومة لدرجة كبيرة، وليست مثل بقية الفتيات، ولم تكن تتحدث معه فى أمور حياتها أو مع زوجته، موضحا أنها كانت تأتى فى الصباح حوالى الساعة العاشرة لفتح المحل، وتغادر ليلا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم بقتل فتاة رميًا بالرصاص بالمرج، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم، كما صرحت بدفن جثة المجنى عليها، وأوضحت المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

كانت مستشفى اليوم الواحد استقبل فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18عامًا، مصابة بطلق نارى فى الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية، قتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربًا.