«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم : صلاح - ماني - فيرمينهو


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