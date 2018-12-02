مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

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مفاجأة

عربات

كبدة

ساندوتشات

فجر الدكتور مجدى نزيه عزمى أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، مفاجأة من العيار الثقيل عن ساندوتشات الكبدة التي يتم بيعها على العربات في الشوارع.

وقال “نزيه”، فى لقاء تليفزيونى بأحد البرامج على شاشة قناة dmc ، إن الكبدة المستوردة يصل سعرها لخمسين جنيهًا، ومتوسط جرعة الكبدة بالرغيف يتراوح من 80 إلى 100 جرام للسندويتش الواحد وعلينا أن نضيف إلى ذلك الثوم والبصل والتوابل إضافة إلى الوقود، متابعًا أن كل هذا يزيد من التكلفة ويجعل السندويتش الواحد سعره يصل إلى 9 جنيهات.

وتعجب الطبيب من توافر السندوتش فى بعض العربات بجنيه ونصف، واثنين جنيه، مفسرًا ذلك بأن ما يباع فى العربات ليس كبدة كما يروج لها وإنما دم مجمد من السلخانات ويتجمع فى بلوكات ليباع بعد ذلك على كونه كبدة يأكل منها الناس ويصابوا بالأمراض.


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