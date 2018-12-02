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شكري يرأس وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية الكويتية

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

حسن عاشور

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الكويت

وزارة الخارجية

شكري

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الاثنين، إلى العاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتي تُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، منوهاً بأنه قد تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة في 2016.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أنه من المُقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ من أواصر التكاتف والعمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري على مستوى كبار المسئولين، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين يوم 4 الجاري.


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