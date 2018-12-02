» مقتل 37 من طالبان في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات

02 ديسمبر 2018 - 05:46 م

قتل 37 عنصرًا من حركة طالبان في ولاية قندهار جنوبي البلاد، اليوم الأحد، نتيجة انفجار سيارة محملة بالمتفجرات، كانت مُجهّزة لتنفيذ عملية ضد القوات الأفغانية.

وأوضح عزيز أحمد عزيزي المتحدث باسم ولاية قندهار، أن انفجار السيارة وقع في معسكر لطالبان بمنطقة معروف التابعة لقندهار، بحسب "الأناضول".

وأضاف عزيزي، أن طالبان كانت تجهز السيارة لمهاجمة إحدى القواعد العسكرية الأفغانية، وأن انفجارها أدى إلى مقتل 37 عنصرًا من الحركة، وإصابة آخرين.