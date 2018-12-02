» «جروس» يكشف سبب استبعاد «حسن» من القائمة الأفريقية

02 ديسمبر 2018 - 05:54 م

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد حسن لاعب وسط الفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية.

وأكد «جروس» لـ«حسن»، أنه اتخذ قرارًا باستبعاده بسبب عدم قدرته على السفر مع الزمالك للمباريات الخارجية بسبب ظروف التجنيد، وهو ما دفع النادي لاستبعاده من القائمة التي تم قيد 26 لاعبًا فيها.

ولم يتمكن محمد حسن من قبل من السفر مع الزمالك في مباراتي القادسية الكويتي بالبطولة العربية والهلال السعودي في السوبر المصري السعودي.

وكان محمد حسن، انضم للزمالك فى بداية الموسم الجارى قادمًا من وادي دجلة ولكنه لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق الأبيض في المباريات.