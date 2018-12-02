  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وإيفرتون

رسالة نارية من عز الدين دويدار لـ المغير

قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة

ريجيني

النيابة ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم في قضية "ريجيني"

جبريل

«جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه

كبدة

مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

أرشيفية

تفسير عربي للكتاب المقدس.. الكنائس تحسم ولاءها للعروبة

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تتبرأ من الإخوان

أرشيفية

«إسفين إسرائيلي» لــ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا

احتجاجات فرنسا

متظاهرو فرنسا لماكرون: "ارحل.. ارحل"

مصلحة السجون: 1197 يستحقون الإفراج بالعفو

«الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية"

قضايا وحوادث

تاجيل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

#

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين لـ 2 ديسمبر

#

غدًا.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين

#

2 سبتمبر محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين

قتل

تأجيل

الجنايات

سفاح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية،  محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 4 فبراير لسماع الشهود.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

 وأسندت النيابة للمتهمين "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا
» «الشرقية للدخان»: لا زيادة في أسعار السجائر
» مقتل 37 من طالبان في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات
» تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية"
» «الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا
» «جروس» يكشف سبب استبعاد «حسن» من القائمة الأفريقية
» حبس والد فتاة المرج المقتولة بطلق نارى
» تعديل موعد مباراة الأهلي والجونة
» تغريم بتروجت 40 ألف جنيه بسبب أزمة الملابس
» إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» صورة.. الأهلي يخطف «ميسى» من الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري