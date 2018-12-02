«جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه

02 ديسمبر 2018 - 05:58 م

أعلن الشيخ محمد جبريل الداعية الإسلامي، عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.

وكتب جبريل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" إلى حبة القلب مصر الغالية، فإنه معلوم لِدى كلّ عين بصيرة بأننى أحب بلدى حبًّا جمًّا وأنتمى إليها قلبًا وقالبًا وأفديها بدمى وروحى وأحب من يحبها وأعادي من يعاديها"

وأعلن عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات: "وبناءً عليه فإننى أعلن عن تبرعى بمبلغ ( ثلاثة ملايين جنيه نقدًا) لبلدى مصر حبًّا وطواعيةً وذلك مشاركة منى فى تنمية بلدى الغالى على قلبى ولفقراء مصر الكرام"

وأضاف: "وأدعو الله أن يحفظ مصر وأهلها من مكر كل ماكر وحسد كل حاسد وعداوة كل عدو ومن جميع المهالك والمضار والمعاصى والحرام والضلال"

واختتم: "واجعلها ياربنا فى كنفك وضمانك وواحة للأمن والأمان والسلم والسلام سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين اللهم اقبل ذلك بقبول حسن واخلف علينا من فضلك وكرمك".