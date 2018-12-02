بالفيديو.. فنانة سعودية شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء النقاب

02 ديسمبر 2018 - 06:01 م

أعلنت فنانة وإعلامية سعودية، أمس السبت، اعتزالها الفن وارتداء النقاب، بعد مرور 3 أشهر فقط على زاوجها.

وأكدت نصرة الحربي، في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، أنها اتخذت قرار اعتزالها وارتدائها الحجاب، عن اقتناع كامل.

"وقالت: "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي إياه وربي يخليلي ياه يارب.. إلى من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل".

وتابعت: "وصرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين".

واحتفلت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، في شهر سبتمبر بزفافها، وذلك بعد أن عقدت قرانها بأسبوعين فقط.

ونصرة الحربي، من مواليد 3 أغسطس عام 1988 وهي ممثلة وإعلامية سعودية، ولدت لأم مغربية وكان ميلادها والنشأة في المغرب، وتعد من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، والتحقت مؤخرا إلى العمل في مجموعة قنوات "إم بي سي".السعودية، وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

وشاركت نصرة الحربي في بطولة مسلسلات "جرذان الصحراء" و"سواق وشغالة" من إنتاج عام 2014 و"لقيت روحي" في عام 2016.