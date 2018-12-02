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بالفيديو.. «حليمة بولند» تتهم إعلاميًا بالتحرش بها

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الإعلامية الكويتية حليمة بولند

خالد الشرقاوي

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التحرش

إعلامي

حليمة بولند

اتهمت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، إعلاميًا شهيرًا بالتحرش بها، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت حليمة بولند، ممازحة الإعلامي الكويتي، حمدي قلم، إنه يتحرش بها عبر "تويتر"، وذلك في كواليس حفل المطربة المصرية أنغام والمطربة السورية أصالة نصري في الكويت.

ورد حمد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على "تويتر" وليس هو، ولكنه فوجئ برد حليمة أنها لم تقم بالتحدث معه من الأساس وأن من يراسله بالحقيقة هو المسئول عن صفحتها فقط وليس هي، الأمر الذي أصابه بصدمة.

وأضافت حليمة في فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات": "قسما بالله مو أنا اللي قاعدة أدير تويتر؛ ورب الكعبة".

وسألت الإعلامية الكويتية الشهيرة حمد قلم عن المذيع الأقوى بينهما، فرد عليها بأنها أفضل مذيعة، بينما هو أفضل مذيع رجل.

وتغزل حمد قلم بجمال حليمة بولند وإطلالتها خلال الحفل، إذ أشاد بالغمازة التي على خدها وطابع الحسن الذي رسمته على ذقنها.

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