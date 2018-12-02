  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وإيفرتون

رسالة نارية من عز الدين دويدار لـ المغير

قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة

ريجيني

النيابة ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم في قضية "ريجيني"

جبريل

«جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه

كبدة

مفاجأة صادمة عن «كبدة العربات»: دم مُجمًّد

أرشيفية

تفسير عربي للكتاب المقدس.. الكنائس تحسم ولاءها للعروبة

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تتبرأ من الإخوان

أرشيفية

«إسفين إسرائيلي» لــ«تفخيخ» العلاقة بين مصر وإثيوبيا

احتجاجات فرنسا

متظاهرو فرنسا لماكرون: "ارحل.. ارحل"

مصلحة السجون: 1197 يستحقون الإفراج بالعفو

«الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا

النيابة ترفض إدراج شرطيين كمشتبه بهم في قضية "ريجيني"

قضايا وحوادث

ريجيني
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تأييد إدراج 161 متهمًا على قوائم الإرهاب

#

غدا طعن عائلة حسن مالك و157 آخرين على وضعهم بقوائم الإرهاب

#

النيابة بمحاكمة "دومة".. لا وفيات أو وقعت خلال الأحداث

#

السعودية ترفض طلب أردوغان بشأن قتلة "خاشقجي"

مصر

قتل

ايطاليا

النيابة

ريجيني

أكد مصدر قضائي، أن الاجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي جرى في أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي جولى ريجيني .

وذكر المصدر القضائي في تصريحات اليوم لوسائل الإعلام أن الاجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور، وهو ماسبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلاً عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من "ثمة" قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن "سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج" هو من صميم عمل أجهزة الشرطة .

وأوضح المصدر، أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالي جولي ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة .

ونوه المصدر، إلى أن الجانب الايطالي وعد بإجراء تحقيق "متعمق" في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والإيطالي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا
» «الشرقية للدخان»: لا زيادة في أسعار السجائر
» مقتل 37 من طالبان في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات
» تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية"
» «الداخلية»: الإفراج عن 237 سجينًا
» «جروس» يكشف سبب استبعاد «حسن» من القائمة الأفريقية
» حبس والد فتاة المرج المقتولة بطلق نارى
» تعديل موعد مباراة الأهلي والجونة
» تغريم بتروجت 40 ألف جنيه بسبب أزمة الملابس
» إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» صورة.. الأهلي يخطف «ميسى» من الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري