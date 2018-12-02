ماذا قالت «الجارديان» عن أزمة فستان رانيا يوسف؟

02 ديسمبر 2018 - 08:40 م

علقت صحيفة «جارديان» البريطانية، على أزمة الفنانة رانيا يوسف، وخضوعها للمحاكمة بعد ارتدائها فستانًا مثيرًا للجدل، موضحة أن الانتقادات التي واجهتها أكبر دليل على تمسك المصريين بديانتهم وعاداتهم المحافظة.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من ظهور التيار العلماني على الساحة العالمية، إلا أن المصريين لا يزالون يتمسكون بمبادئهم وديانتهم المحافظة، رغم التحرر والانفتاح على العالم.

وأوضحت، أن الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائي، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى اختلاف الآراء بين الإدانة والرفض من جهة والدفاع عنها باعتبار ملابسها أمرًا عاديًا من جهة أخرى.

وتسبب الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف في حالة من الجدل، واتهمها البعض بالتحريض على الفسق، ورفع عدد من المحامين دعاوى ضدها بتهمة الفعل الفاضح، وأصدرت الفنانة بيانًا أمس، اعتذرت فيه، موضحة أنها لم تقصد الإساءة ولم تتوقع كل ما حدث.