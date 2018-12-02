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«الصحفيين» توقف قيد جريدة الميدان وتحيل رئيس تحريرها للتحقيق

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نقابة الصحفيين

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حسين الزناتى

جريدة الميدان

قال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر وقف قيد جريدة الميدان، وإحالة رئيس تحريرها للتحقيق.

فى سياق آخر، أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات له، إلى أن المجلس قرر فتح باب الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين خلال أيام.

كما لفت الزناتى، إلى أن المجلس قرر منح ألف جنيه إعانة لمحررى الصحف الحزبية المتوقفة عن الإصدار، و500 جنيه إعانة لصحفيى الأنباء الدولية، وأشار إلى أنه تمت مخاطبة ست صحف جديدة تقدمت للتكويد لتقديم أرشيفها عن عام.


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