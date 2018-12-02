«السلمي»: رغبتي كانت الانتقال للأهلي.. وأتمنى حصد الألقاب

02 ديسمبر 2018 - 08:46 م

أبدى محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، سعادته بارتداء القميص الأحمر، مؤكدًا أنه فضل الانتقال إلى قلعة الجزيرة عن الانضمام إلى الزمالك والاتحاد السكندري.

وقال السلمي في تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك مفاوضات من عدة أندية مصرية على رأسها الزمالك والاتحاد السكندري لكن رغبتي كانت بالانتقال للفريق الأكبر في مصر".

وأضاف اللاعب الفلسطيني: "هدفي مع الأهلي هو المساهمة في حصد الألقاب، وأتمنى أن يكون الأهلي محطة لانتقالي إلى أحد الدوريات الأوروبية".