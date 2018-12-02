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حبس 8 متهمين لإدارة قنوات غير مرخصة

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حبس

تصوير

قنوات

ترخيص

أمر المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمس، بحبس 8 متهمين من العاملين في قناة فضائية، تبث من داخل منزل بقرية ميت رهينة التابعة لمدينة البدرشين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن بين المتهمين المحبوسين- المدير المسئول عن القناة، وأمرت النيابة بضبط وإحضار مالك القناة.

وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين، ارتكاب جريمتي: إدارة محطة دون ترخيص، وإدارة قناة فضائية وبث دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن معلومات رصدتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ببث 12 قناة فضائية من داخل منزل بقرية ميت رهينة بالبدرشين دون ترخيص.

وأوردت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم الرئيسي يدعي نور. ع.ب 35 سنة قام بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية، مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة بمدينة البدرشين بالجيزة مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات، فتم مداهمة المقر وضبط هانى. م.ط المدير المسؤول، وعدد من العاملين بالقنوات.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع القنوات وتبين أنه عن عقار تحتل منه القنوات 3 طوابق يحتوي الطابق الثالث على إدارة ومقر للقنوات وأجهزة البث والطابق الرابع مخصص للكول سنتر والخامس مخصص كإستوديو تصوير، وفحصت النيابة الأحراز التي تضمنت 7 وحدات معالجة مركزية وشاشتي جهاز مونتاج و13 هارديسك و3 راوتر و7 أختام خاصة بشركة إنتاج إعلامي و14 كاميرا ومايك ولاسلكي و9 أجهزة كمبيوتر بفحصها تبين احتوائها على برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وبرنامج مونتاج، وخريطة البرامج الخاصة بالقنوات، ومجموعة كبيرة من المسلسلات، وبرامج خاصة بالقنوات المشار إليها (بدون تصريح)، ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية «بدون موافقة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية»، أمرت النيابة بإرسالها جميعها للخبراء الفنيين بالإذاعة والتليفزيون لفحصها.

كما تبين من التحقيقات أن تلك القنوات تعرض منتجات دوائية وعلاجية عبر شاشاتها قد تضر بالمواطنين لإقبالهم على شرائها دون اعتمادها من الجهات المختصة، حيث تم تحريز 18 ألف عبوة من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر، وباستمرار التفتيش تم ضبط 20 ألفًا و700 جنيه متحصلة من بيع المنتجات مجهولة المصدر، حيث يخصصون أرقامًا هاتفية لتلقي المكالمات والمداخلات الهاتفية لبيع تلك المنتجات المجهولة.


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