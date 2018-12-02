» جبريل يرد على مهاجمي تبرعه: «اتركوا النية لله»

02 ديسمبر 2018 - 08:57 م

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على الداعية الإسلامي محمد جبريل بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، فيما رد جبريل سريعًا على كل الاتهامات.

صابر السعدني، أحد نشطاء الفيس بوك كتب عبر صفحته: "الشيخ محمد جبريل علي صفحته الرسمية يعلن تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وسمعني أحلي سلام".

فيما كتب حساب باسم محمد مرسي "مولانا الشيخ محمد جبريل : يُعلن عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر خمستاشر مره قائلاً هذا تبرع لبلدي مصر من قلبي ولا شأن لي بأي كلام آخر ؟ فاكرين لما حجزوه في المطار دي ضريبة الدمغة ؟".

فيما كتب محمد حسن : "تبرع الشيخ محمد جبريل بـ 3 ملايين جنيه لصندق تحيا مصر شىء محزن ومخزي جدًا ولكن لا ألومه علي فعل هذا لعل أحدهم أجبره بالقوة علي فعل ذلك".

أما محمد الزعيم فقال: "يعوض علينا ربنا زمن عجيب والله نسأل الله الثبات حتي الممات.. بعد كده نسمع القرءان بصوت من مات فقط لأن الحي لا تؤمن فتنته حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين وأعوانهم ومموليهم ومرشديهم وكل من له يد في الظلم من قريب او بعيد".

وجاء رد الداعية الإسلامي محمد جبريل سريعًا حيث كتب: "الأحباب الكرام (هذا تبرع لبلدي مصر من قلبي ولاشأن لى بأى كلام آخر ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )".

وأضاف جبريل :" وتعلمنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقول خيرًا أو نسكت ،، والقرآن يقول عن الصدقة ( سرًا وعلانية ) المهم اتركوا النية لله وجزيتم خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".