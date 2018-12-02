غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في طالبان

02 ديسمبر 2018 - 09:06 م

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الأحد، مقتل أحد كبار قادة طالبان فى ولاية هلمند الأفغانية، في غارة جوية أمريكية.

وقال الكولونيل ديف بتلر، الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، لشبكة "سي إن إن": "يمكننا أن نؤكد غارة جوية أمريكية أجريت السبت وأسفرت عن مقتل القيادي بطالبان، الملا مانان".

وأضاف: "نحن نقود نحو حل سياسي. هذا القتل ليس بالضرورة أن يستمر".

ولفت "بتلر" إلى أن "قوات الأمن الوطني الأفغاني شنت هجومًا بالتنسيق معنا ودعمنا لهم، وخاصة الضربات الدقيقة".

وأشار إلى أنه رداً على بيان حركة طالبان فإنه "ينبغي عليهم النظر في تكثيف محادثات السلام، وليس القتال. ستكون لديهم مشكلة في تكثيف القتال عندما يتعرض مقاتلوها وقادتها لهجوم مستمر. محادثات السلام هي الحل الوحيد".

كان مينان قائدًا سياسيًا عسكريًا لحركة طالبان في هلمند، أحد أقوى معاقل الحركة. وقال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن" (لم تسمه)، إن الغارة التي استهدفته تمت بواسطة طائرة بدون طيار.