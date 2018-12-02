اتحاد جدة يسقط في «فخ» التعادل الإيجابي أمام الحزم

02 ديسمبر 2018 - 09:20 م

سقط اتحاد جدة في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم، بنتيجة 2 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وظل الاتحاد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، علما بأنه الفريق الوحيد في البطولة، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، في حين رفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر الحزم بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع فارس العياف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وقلص البرازيلي رومارينيو الفارق بتسجيله الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 59، فيما تكفل منصور الحربي بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.