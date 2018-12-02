» معلومة هامة عن شهادة مبارك بـ"اقتحام السجون"

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مبارك ومرسي
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المصريون ووكالات

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قال عبد الله نجل الرئيس المعزول، محمد مرسي، الأحد، إن والده لم يطلب شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".
ووفق بيان، لـ"عبد الله" عبر صفحته بـ"فيسبوك"، فـ"محمد مرسي لم يطلب هو أو فريق الدفاع عنه شهادة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اقتحام الحدود الشرقية (اقتحام السجون)".
وأوضح أن محامي أحد المتهمين في القضية (لم يسمه) هو من طلب ذلك.
وتخلف مبارك، الأحد، عن حضور جلسة قضية "اقتحام السجون"، التي يحاكم فيها مرسي، وهو ما أرجعه فريد الديب، محامي الأول، لعدم مخاطبة المحكمة للقوات المسلحة التي ينتمي لها مبارك، مؤكدا حرص موكله على الإدلاء بالشهادة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية لجلسة 26 ديسمبر/كانون الأول الجارى، على أن يتم إعادة إعلان مبارك مرة أخرى للحضور للشهادة، دون تفاصيل أكثر.

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