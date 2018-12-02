الرجاء البيضاوي يخسر ويتوّج بـ"الكونفيدرالية" للمرة الأولى

02 ديسمبر 2018 - 11:20 م

توّج فريق الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد، بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) للمرة الأولى في تاريخه.



وخسر الرجاء البيضاوي من مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف لثلاثة أهداف في إياب المباراة النهائية للبطولة القارية.



وجاء تتويج الرجاء البيضاوي باللقب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بفوزه بثلاثية نظيفة.



لم يرهب الرجاء المنافس، وبادر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق عبد الاله الحافيظي.



ومع حلول الدقيقة 45 أدرك فيتا كلوب التعادل عن طريق جان مارك ماكوسو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وأضاف فيتا كلوب صاحب الأرض والجمهور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و74 عبر موكوكو باتيزاديو و فابريس نجوما.



بذلك، أصبح الرجاء البيضاوي رابع فريق مغربي يتوّج بالبطولة الكونفيدرالية بعدما سبقه الجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي.

