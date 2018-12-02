  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:13 ص
بحث متقدم
الدولار يسبب أزمة السجائر في مصر

الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة

البطاطس

"مزارعين البطاطس": الأزمة ستكرر لهذا السبب

عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

رانيا يوسف

أول ظهور تليفزيوني لـ "رانيا يوسف" بعد أزمة فستانها

تحديث البطاقات التموينية

"التموين" تكشف معلومة هامة عن البطاقات الموقوفة

الرئيس الأسبق حسني مبارك

سر تخلف «مبارك» عن مواجهة «مرسي» في «اقتحام السجون»

أرشيفية

«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم

أرشيفية

مواجهة قنوات «الأدوية المغشوشة» بـ «الغلق والغرامات»

الفنانة رانيا يوسف

ماذا قالت «الجارديان» عن أزمة فستان رانيا يوسف؟

الدولار والجنيه

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

"ماكرون" يطلب من رئيس وزرائه هذا الأمر الهام

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الأزهري يفتش عن صانعي النهضة العلمية في الإسكندرية

#

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

#

قانون تيسيرات الضرائب

#

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس وزرائه إدوار فيليب إجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، طبقا لقناة «سكاي نيوز» بالعربية، مساء الأحد، إن «ماكرون وبعد اجتماعه مع عدد من الوزراء، طلب من وزير الداخلية تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل، كما طلب من رئيس الوزراء إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المحتجين». وكشف مصدر بالرئاسة الفرنسية أن «ماكرون لن يتوجه بخطاب إلى الأمة اليوم رغم المطالبات بأن يقدم تنازلات فورية للمتظاهرين».
وكان «ماكرون» صرح الأسبوع الماضي بأنه لن يعطي شيئا لـ «مثيري الفوضى»، في إشارة إلى حركة «السترات الصفراء»، مؤكدا أنه لن يساوي بين المخربين ومريدي الفوضى، والمواطنين المعبّرين عن آرائهم.
وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من «الإصلاحات الاقتصادية» التي يقدم عليها الرئيس الفرنسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": أزمة فستان رانيا يوسف وصل الهند
» لحم خنزير بمؤتمر إسلامي يثير عاصفة غضب
» نتنياهو يهاجم الشرطة الإسرائيلية بسبب "الملف 4000"
» "ماكرون" يطلب من رئيس وزرائه هذا الأمر الهام
» معلومة هامة عن شهادة مبارك بـ"اقتحام السجون"
» مراكز التدريب الوهمية.. «النصب بشياكة»
» جبريل يرد على مهاجمي تبرعه: «اتركوا النية لله»
» بالفيديو.. علي جمعة يحسم قضية «إرضاع الكبير»
» وزير الرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال «الخطيب»
» «جبريل» يتبرع لصندوق تحيا مصر بـ 3 ملايين جنيه
» قيادي إخواني يتبرأ من الجماعة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا