ولي العهد السعودي يصل الجزائر بزيارة تستغرق يومين

02 ديسمبر 2018 - 11:50 م

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليلة الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تأتي ضمن جولته الخارجية الواسعة التي يقوم بها منذ أواخر الشهر الماضي.



ومن المقرر أن تستغرق زيارة الأمير محمد إلى الجزائر، التي وصل إليها قادما من موريتانيا، حتى الاثنين المقبل.

