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ولي العهد السعودي يصل الجزائر بزيارة تستغرق يومين

عرب وعالم

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان

المصريون ووكالات

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محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليلة الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تأتي ضمن جولته الخارجية الواسعة التي يقوم بها منذ أواخر الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تستغرق زيارة الأمير محمد إلى الجزائر، التي وصل إليها قادما من موريتانيا، حتى الاثنين المقبل.
وكان في استقبال بن سلمان لدى وصوله مطار الجزائر الدولي رئيس الحكومة أحمد أويحيى وعدد من الوزراء الجزائريين???.

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