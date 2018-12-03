أغرب تعليق لـ"أديب" على تحريك سعر الدولار الجمركي

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علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة سعر الدولار الجمركي، قائلا إن تأثير القرار سينحصر على فئة محدودة، ولن يكون له تأثير على السلع الاستراتيجية.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن أسعار المنتجات التي سترتفع جراء القرار "مش حاجة كبيرة نصرخ عليها"، لافتًا إلى أن من يريد أن يشتري من المنتجات المطبق عليها القرار "يدفع".
وأشار "أديب" إلى أن هذا القرار يصب في صالح الصناعة الوطنية، مضيفًا: "سعر الآيس كريم هيرتفع.. ده يخلوا الدولار بـ 30 مش بس 17". 
وتابع "أديب": "قولولي ايه الحاجات اللي ممكن نحتاجها من المنتجات اللي سعرها سيرتفع"، معربا عن اعتراضه على زيادة أسعار الملابس، معقبا: "الموضوع ده فيه كلام وممكن نكلم الدولة فيه".


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