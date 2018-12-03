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عمرو أديب: "مواجهة مبارك ومرسي هيبقى لقاء قمة"

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام الحدود إلى 26 ديسمبر لاستدعاء الرئيس الأسبق مبارك للإدلائه بشهادته، قائلا: "كان هيبقى لقاء القمة". 
وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، هل سيتم استدعاء مبارك بصفته العسكرية أم المدنية، مضيفًا: "العالم كله كان منتظر مواجهة مبارك ومرسي"، مضيفا: "تعودنا من مبارك في قضاياه السابقة أنه يكتب مرافعته في ورقتين ويقرأهم ويمضي".
وأكد "أديب" أن "يوم ما هيبقى حسني مبارك في مواجهة محمد مرسي.. هيكون في مهرجان إعلامي".


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