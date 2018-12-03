عمرو أديب: "مواجهة مبارك ومرسي هيبقى لقاء قمة"

03 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام الحدود إلى 26 ديسمبر لاستدعاء الرئيس الأسبق مبارك للإدلائه بشهادته، قائلا: "كان هيبقى لقاء القمة".



وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، هل سيتم استدعاء مبارك بصفته العسكرية أم المدنية، مضيفًا: "العالم كله كان منتظر مواجهة مبارك ومرسي"، مضيفا: "تعودنا من مبارك في قضاياه السابقة أنه يكتب مرافعته في ورقتين ويقرأهم ويمضي".

