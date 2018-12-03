"مزارعين البطاطس": الأزمة ستكرر لهذا السبب

03 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

أكد فايز بدوي، أحد المزارعين، أن هناك أزمة في زراعة البطاطس بمحافظة البحيرة بسبب ارتفاع أسعار التقاوي بنسبة 100% عن العام الماضي، ووصلت لـ24 ألف جنيه للطن الواحد.



وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن حجم الأراضي المزروعة في محافظة البحيرة بالبطاطس لا تتجاوز 100 فدان من أصل 3000 فدان، بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الناتجة من احتكار بعض التجار.



وأضاف أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس معرضة لتكرار الفترة المقبلة، بسبب قلة المزروع من محصول البطاطس نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي.

