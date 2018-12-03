» نتنياهو يهاجم الشرطة الإسرائيلية بسبب "الملف 4000"

03 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، مساء الأحد، الشرطة الإسرائيلية، عقب توصيات لها بمحاكمته وزوجته سارة بتهمة "الرشوة والاحتيال"، في القضية المسماة بـ"الملف 4000".



وقال نتنياهو، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنه "يتعرض لحملة ملاحقة".



وأشار -في لقاء جمعه بأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه- إلى أنه "لم يتفاجأ من نشر التوصيات خلال اليوم الأخير من ولاية القائد العام للشرطة"، في إشارة الى الجنرال روني الشيخ ذي الأصول اليمنية، والذي يشغل مهام منصبه منذ 2015.



وادعى نتنياهو أنّ "الحديث يدور عن لعبة محددة سلفاً"، متهما الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ ضده.



ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي التحقيق في هذا الملف بـ"غير النزيه".



وقال نتنياهو إنه لا يعلم من سيكون المفتش العام المقبل للشرطة، مضيفا: "لكني أعرف شيئاً واحداً أنه ستكون لديه مهمة كبيرة جدا لإصلاح الشرطة".



ويتهم نتنياهو في القضية المسماة "الملف 4000" بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.



وقالت الشرطة في بيان أصدرته، الأحد، حول التحقيق في القضية إن "موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية".

