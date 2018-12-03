» لحم خنزير بمؤتمر إسلامي يثير عاصفة غضب

03 ديسمبر 2018 - 01:00 ص

أثار الكشف عن تقديم لحم خنزير للمشاركين في "مؤتمر الإسلام الألماني"، عاصفة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يأتي ذلك فيما أعربت وزارة الداخلية الألمانية، المنظمة للمؤتمر، عن أسفها إزاء "خدش" المشاعر الدينية.



وعقد مؤتمر الإسلام الألماني الرابع في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف تقوية التواصل بين هيئات الحكومة الألمانية والمسلمين الذين يعيشون في البلاد، والبحث عن حل للمشاكل التي تواجههم، وعقد للمرة الأولى عام 2006.



وكتب عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن عشاء المؤتمر تضمن لحم خنزير، منتقدين وزارة الداخلية الألمانية.



كما كشفوا أنه سبق أن تم تقديم لحم الخنزير في دورات سابقة للمؤتمر.



من جانبها، قالت الداخلية الألمانية، في بيان لها، العشاء تتضمن 13 نوعا من الطعام بينها طعام حلال، وطعام لمتبعي النظام النباتي، وأسماك، ولحوم.



وأشارت إلى أنه كُتب اسم كل نوع من الطعام بجانبه، كما صدرت تعليمات للعاملين بإحاطة المشاركين بنوعيات الطعام.



وقالت الداخلية إنه تم وضع التنوع الديني للمشاركين بعين الاعتبار، معربة عن أسفها "في حال كانت المشاعر الدينية لبعض الأشخاص تعرضت للخدش".



ووصف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بـ "الفضيحة"، و"الازدراء"، وتساءل البعض "هل كان سيحدث الأمر نفسه لو كان مؤتمرًا يهوديًا؟".

