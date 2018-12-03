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في الدوري الفرنسي

بوردو يوقف انتصارات باريس سان جيرمان

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

المصريون ووكالات

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أوقف فريق بوردو، الأحد، سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان بعدما تعادل معه بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة عشر للدوري الفرنسي لكرة القدم.
بذلك، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 43 نقطة محلقًا في القمة، بينما ارتفع رصيد بوردو إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتوقفت المباراة لمدة دقيقتين بداية من الدقيقة 13 بسبب الدخان الكثيف من الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير بوردو في المدرجات مما تسبب في انعدام الرؤية نسبيًا داخل أرضية الملعب.
وجاءت الدقيقة 34 لتشهد معها الهدف الأول لسان جيرمان عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا رافعا رصيده إلى 11 هدفًا في 12 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.
كما رفع نيمار رصيده إجمالًا إلى 30 هدفًا في 32 مباراة بالدوري الفرنسي ليصبح أسرع لاعب يحقق هذا المعدل التهديفي على مدار آخر 45 موسمًا من المسابقة.
وفي الدقيقة 54 سجل فريق بوردو هدف التعادل عبر مهاجمه جيمي برياند.
بعدها وقف نيمار على الخط الجانبي للملعب، ليشكو من إصابة في العضلة الضامة ويضطر توماس توخيل المدير الفني للفريق لاستبداله.
وجاءت الدقيقة 66 لتشهد معها الهدف الثاني لسان جيرمان عبر كيليان مبابي.
ونجح بوردو في إدراك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق الدنماركي أندرياس كورنلويس لتنتهي المواجهة بالتعادل.

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