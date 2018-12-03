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التحالف الدولي:

مقتل قيادي من "داعش" في غارة على سوريا

عرب وعالم

غارة جوية
غارة جوية

المصريون ووكالات

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أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، العقيد شون ريان، أن غارة جوية تمكنت من قتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وقال ريان إن "قوات التحالف قامت، الأحد، بضربات دقيقة ضد عضو كبير في داعش، يدعى أبو العمرين، وعدة أعضاء آخرين من التنظيم في صحراء البادية، بسوريا"، حسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.
واعتبر ريان أن "أبو العمرين كان يشكل تهديدًا وشيكًا لقوات التحالف، وقد تورط في قتل المواطن الأمريكي، حارس الجيش السابق، بيتر كاسيج".
وأضاف أنه "كان مرتبطًا بشكل مباشر بإعدام عدة سجناء آخرين كعضو كبير في داعش". 

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