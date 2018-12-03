مقتل قيادي من "داعش" في غارة على سوريا

03 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، العقيد شون ريان، أن غارة جوية تمكنت من قتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



وقال ريان إن "قوات التحالف قامت، الأحد، بضربات دقيقة ضد عضو كبير في داعش، يدعى أبو العمرين، وعدة أعضاء آخرين من التنظيم في صحراء البادية، بسوريا"، حسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.



واعتبر ريان أن "أبو العمرين كان يشكل تهديدًا وشيكًا لقوات التحالف، وقد تورط في قتل المواطن الأمريكي، حارس الجيش السابق، بيتر كاسيج".

