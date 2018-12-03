رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى نجم الأهلي المنضم حديثًا عقب توقيعه

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ابو تريكة

محمد محمود

حرص محمد أبو تريكة - أسطورة النادي الأهلي - على إرسال رسالة خاصة إلى محمد محمود المنضم حديثًا إلى المارد الأحمر من صفوف وادي دجلة .

وقال "محمود" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على فضائية "صدى البلد" : "بعد إعلان توقيعي للأهلي فوجئت برسالة خاصة على حسابي بتويتر .. فتحتها وكانت المفاجأة أنها من كابتن محمد أبو تريكة".

واضاف: "أبو تريكة قال لي في الرسالة (مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز وتمرن جيدًا وبإذن الله سيكون التوفيق حليفك مع الفريق)".

واستدرك: "التقيت تريكة قبل فترة في معسكر خاص بالمنتخب بالجزائر وسلم عليّ وتمنى لي التوفيق".

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