رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى نجم الأهلي المنضم حديثًا عقب توقيعه

03 ديسمبر 2018 - 05:21 ص

حرص محمد أبو تريكة - أسطورة النادي الأهلي - على إرسال رسالة خاصة إلى محمد محمود المنضم حديثًا إلى المارد الأحمر من صفوف وادي دجلة .



وقال "محمود" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على فضائية "صدى البلد" : "بعد إعلان توقيعي للأهلي فوجئت برسالة خاصة على حسابي بتويتر .. فتحتها وكانت المفاجأة أنها من كابتن محمد أبو تريكة".



واضاف: "أبو تريكة قال لي في الرسالة (مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز وتمرن جيدًا وبإذن الله سيكون التوفيق حليفك مع الفريق)".



واستدرك: "التقيت تريكة قبل فترة في معسكر خاص بالمنتخب بالجزائر وسلم عليّ وتمنى لي التوفيق".



