أغرب اعتراف من الراقصة التي عذبت شابًا لإجباره على الزواج منها

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الراقصة "أمل . ع" المدانة بخطف شاب وتعذيبه لإجباره على الزواج منها أسباب إقدامها على هذه الجريمة ، مؤكدة أنها كانت تبتغي من جريمتها "التوبة والبدء في حياة جديدة".
وقالت "أمل" : "الانتقام نار بتحرق، لو كنت أعرف اللي هيحصلي مكنتش عملته، بس هو السبب، ضحك عليا وعشمني بالحب والجواز وبيت وأسيب الشغل اللي كرامتي اتبهدلت فيه، وبعد ما أخد فلوسي سابني وراح يدور على غيري" حسب "فيتو".
وقالت أمل: "أنا فتاة في أواخر العقد الثالث من العمر، أعمل راقصة في ملهي ليلي درجة ثالثة، منذ أن كان عمري عشرين عاما، لم أكمل تعليمي، خرجت للإنفاق على نفسي وأهلي، فبعد أن كنت فتاة أمسح الـ" ترابيزات"، وأخدم الزباين، مدير الملهي كافأني بالعمل كريكلام، ثم احتاج إلى راقصة فرأيت فيها فرصة أن أكسب نقودا أكثر، وأن يراني الكثيرون وتكون لدى علاقات كثيرة أستطيع من خلالها أن أرى الدنيا".
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