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العثور على 776 صورة جنسية تدين حفيد مؤسس الإخوان

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طارق رمضان
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الإخوان

طارق رمضان

كشفت صحف فرنسية عن أدلة جديدة تدين طارق رمضان - حفيد مؤسس الإخوان - في قضية إقامة علاقات جنسية مع سيدات بغير طريق التراضي.

وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية إن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في أجهزته الذكية والإلكترونية، هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونغ غالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

وذكرت الصحيفة الأسبوعية أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى 776 صورة جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية.

كما تم التوصل إلى عدد من المعطيات بشأن الفنادق التي كان يقيم بها، والرسائل التي كان يتبادلها مع النساء وأرقامهن الهاتفية، والمواقع الإلكترونية التي يزورها.

وأوضحت "لو جورنال دو ديمونش" أن هذه الصور "إذا لم تكن لها علاقة بالشكاوى، فالأكيد أنها ستفتح طرقا جديدا في عملية التحقيق"، مشيرة إلى أنها ستقود المحققين إلى التعرف على أوجه الفتيات الموجودات على الصور وعلاقتهن برمضان، في سبيل تعزيز الشهادات حول ممارساته الجنسية.

ويواجه رمضان، وهو أستاذ للدراسات "الإسلامية" بجامعة أوكسفورد، شكاوى جنائية بالاغتصاب من نساء في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا.

وأقر حفيد مؤسس الإخوان، وهو متزوج وله 4 أبناء، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى كريستيل، بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري.


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