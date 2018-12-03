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سر رسالة عادل إمام "القاسية" التي غيرت حياة ريهام سعيد

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

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عادل إمام

ريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - تفاصيل التعليق القاسي الذي تلقته من الفنان عادل إمام فكان سببا في تخفيض وزنها .

وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "مثلت أمام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "المرسي والبحار" ، ولما رأيت الفنان عادل إمام سألته : مش هنشتغل سوا؟ .. فقالي: لا مش هينفع .. فقلت له: أنا كنت بطلة مع يحيى الفخراني.. فقال لي: تلاقيكي كنتي مالية الشاشة جنبه" .

وأضافت: "ضحك جميع من حضروا الحوار على كلامه بينما أخذت الأمر على كرامتي ، وبعدها قابلت الفنان نور الشريف وقال لي (أنتِ جميلة لكن وزنك زائد .. ليه عاملة في نفسك كدة) " .. مؤكدة أن سخرية "إمام" ونور الشريف و زوجها السابق من وزنها جعلها تذهب إلى مصحة بمنطقة سفاجا لتساعدها في اتباع حمية قاسية تعيد لها رشاقتها وهو ما حدث بالفعل.

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