» سر رسالة عادل إمام "القاسية" التي غيرت حياة ريهام سعيد

03 ديسمبر 2018 - 07:16 ص

كشفت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - تفاصيل التعليق القاسي الذي تلقته من الفنان عادل إمام فكان سببا في تخفيض وزنها .



وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "مثلت أمام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "المرسي والبحار" ، ولما رأيت الفنان عادل إمام سألته : مش هنشتغل سوا؟ .. فقالي: لا مش هينفع .. فقلت له: أنا كنت بطلة مع يحيى الفخراني.. فقال لي: تلاقيكي كنتي مالية الشاشة جنبه" .



وأضافت: "ضحك جميع من حضروا الحوار على كلامه بينما أخذت الأمر على كرامتي ، وبعدها قابلت الفنان نور الشريف وقال لي (أنتِ جميلة لكن وزنك زائد .. ليه عاملة في نفسك كدة) " .. مؤكدة أن سخرية "إمام" ونور الشريف و زوجها السابق من وزنها جعلها تذهب إلى مصحة بمنطقة سفاجا لتساعدها في اتباع حمية قاسية تعيد لها رشاقتها وهو ما حدث بالفعل.



