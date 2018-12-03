ريهام سعيد: "عادل إمام وراء دخولي مصحة نفسية"

03 ديسمبر 2018 - 07:29 ص

أكدت الإعلامية ريهام سعيد ، أن الفنان الكبير عادل إمام و الفنان الراحل نور الشريف سخروا منها في بداياتها الفنية بسبب وزنها الزائد.



وأضافت "سعيد" من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة" ، أن زوجها الأول أيضا كان يسخر منها بطريقة عنيفة بسبب وزنها الزائد.



وتابعت "سعيد": "إنتقاد عادل إمام و نور الشريف العنيف ليا، خلوني عملت ريجيم و خسيت، سافرت سفاجا و قعدت في مصحة لحد ما خسيت".



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