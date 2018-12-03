أديب عن مواجهة مرسي بـ"مبارك": "انتظروا المهرجان "

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مرسي و مبارك-ارشيفية

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عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، علي قرار تأجيل محاكمة إقتحام السجون والمتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات الإخوان لـ26 ديسمبر المقبل ، حتي يتم سماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائلا :" المواجهة كانت هتكون لقاء القمة".

وتساءل " أديب" من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر" ، قائلا :" هل سيتم إستدعاء مبارك في الجلسة المقبلة بصفته العسكرية والا المدنية؟ ، وهل هيحضر فعلا وألا ممكن يعتذر".

و قال " أديب" ، :" ان جميع وسائل الإعلام كانت في انتظار المواجهة بين مرسي و مبارك أمس ، ولما هتحصل المواجهة ديه الجلسة الجاية هنشوف مهرجان إعلامي في المحكمة".

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