بالصور .. صلاح يتمرد على ليفربول ويرفض ورطة "المثليين"

03 ديسمبر 2018 - 08:09 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مباراة ليفربول وإيفرتون التي جرت أمس في منافسات الدوري الإنجليزي لإثبات تبرئة نجمنا المصري محمد صلاح من ورطة دعم المثليين التي وضعته إدارة فريقه فيها .



ويظهر "صلاح" في الصورة مرتديًا حذاء بأربطة حمراء عادية خلافا لما كان متفقا عليه من ارتداء أحذية تحمل ألوان الطيف السبعة (علامة دعم المثليين) لجميع لاعبي الدوري الإنجليزي في حملة تهدف لدعم حقوق هؤلاء .



وكانت إدارة "ليفربول" وضعت صلاح في حرج شديد بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للفريق دعمها #rainbowlaces وتأكيدها على ارتداء لاعبي الفريق لأحذية تعبر عن هذا التضامن لكن صلاح تغلب على الحرج وارتدى حذاءه العادي مثلما تُظهر الصورة.

