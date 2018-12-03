» نصيحة صلاح التي غيرت وجهة "محمد محمود" من أوربا للأهلي

أحمد عادل شعبان
عبر محمد محمود - لاعب دجلة المنتقل حديثًا للأهلي - عن سعادته بتحقيق حلمه في الانتقال للأحمر .
وقال "محمود" لبرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "جاءتني عروض أوروبية من هولندا وسويسرا ، وبعدها تواصلت مع النجم محمد صلاح وسألته عن رأيه ، ولما سمعت ما قاله قررت الانضمام للأهلي".
وتابع: "فرحت جدًا حين شبهني الكابتن عماد متعب بالنجم محمد أبو تريكة ، لكن مصر لديها أبو تريكة واحد فقط وإن كان شرف لي تشبيهي به".
ظهر11:50 ص
فجر
05:14
شروق
06:42
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27