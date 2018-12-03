» نصيحة صلاح التي غيرت وجهة "محمد محمود" من أوربا للأهلي

03 ديسمبر 2018 - 08:15 ص

عبر محمد محمود - لاعب دجلة المنتقل حديثًا للأهلي - عن سعادته بتحقيق حلمه في الانتقال للأحمر .



وقال "محمود" لبرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "جاءتني عروض أوروبية من هولندا وسويسرا ، وبعدها تواصلت مع النجم محمد صلاح وسألته عن رأيه ، ولما سمعت ما قاله قررت الانضمام للأهلي".



وتابع: "فرحت جدًا حين شبهني الكابتن عماد متعب بالنجم محمد أبو تريكة ، لكن مصر لديها أبو تريكة واحد فقط وإن كان شرف لي تشبيهي به".



