نجم المنتخب على أعتاب الأهلي .. والإعلان خلال ساعات

03 ديسمبر 2018 - 08:26 ص

كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي رمضان صبحي عن قرب عودته إلى النادي الأهلي خلال موسم انتقالات يناير .



وأشارت إلى توصل الأهلي لاتفاق مع وكيل اللاعب "نادر شوقي" ويتبقى الإعلان الرسمي .



فيما كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن مشكلة تعتري الصفقة ، مؤكدًا أن إدارة "هيدرسفيلد" المحترف بصفوفه "صبحي" ترفض فكرة إعارته وإنما تريد بيعه مباشرة .



وأضاف: "الأهلي ليس لديه مشكلة في الشراء لكن النادي الإنجليزي يطلب حوالي 3 ونصف مليون إسترليني لبيع اللاعب نهائيا وهو مبلغ كبير نسبيًا ، لذلك يحاول الأهلي تخفيض المبلغ أو الحصول على رمضان صبحي على سبيل الإعارة بنية البيع".



