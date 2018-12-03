نجم المنتخب على أعتاب الأهلي .. والإعلان خلال ساعات

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي رمضان صبحي عن قرب عودته إلى النادي الأهلي خلال موسم انتقالات يناير .
وأشارت إلى توصل الأهلي لاتفاق مع وكيل اللاعب "نادر شوقي" ويتبقى الإعلان الرسمي .
فيما كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن مشكلة تعتري الصفقة ، مؤكدًا أن إدارة "هيدرسفيلد" المحترف بصفوفه "صبحي" ترفض فكرة إعارته وإنما تريد بيعه مباشرة .
وأضاف: "الأهلي ليس لديه مشكلة في الشراء لكن النادي الإنجليزي يطلب حوالي 3 ونصف مليون إسترليني لبيع اللاعب نهائيا وهو مبلغ كبير نسبيًا ، لذلك يحاول الأهلي تخفيض المبلغ أو الحصول على رمضان صبحي على سبيل الإعارة بنية البيع".
ظهر11:50 ص
فجر
05:14
شروق
06:42
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27