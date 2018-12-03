سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 ديسمبر.

وسجل فى بنك كريدي أجريكول 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، بنك البركة 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، الإسكندرية، العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.


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