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التعليم تنهى إعداد برنامج معلمى رياض الأطفال بالمحافظات

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وزير التربية والتعليم طارق شوقى
وزير التربية والتعليم طارق شوقى

وكالات- حنان حمدتو

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بدء المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

تدريب

الاتحاد

سموحة

حلمي طولان

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأمس الأحد، حفل ختام المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك في المرحلة الأولى ما يزيد على 35 ألف من مدربي ومعلمي وموجهي رياض الأطفال للتدريب على برنامج التعليم الجديد (2.0) ومتابعة أدائهم أثناء العمل من خلال فرق العمل والدعم الفني التي تم تشكيلها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الحفل الختامي الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم الثانوي بالوزارة.

وقال نائب الوزير في كلمته خلال الحفل، إن النجاح الذي حققته المرحلة الأولى يأتي بسبب الدعم الكبير من الشركاء سواء من الوكالة الدولية أو من اليابان, مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية.

وفي الختام قام الدكتور محمد عمر، بتكريم المشاركين من المعلمين الذين شاركوا في المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمي رياض الأطفال.

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