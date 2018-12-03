» على خطى رانيا يوسف.. فستان أصالة يثير ضجة

03 ديسمبر 2018 - 10:16 ص

ارتدت الفنانة السورية أصالة نصري فستانًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتدخل في الجدل مع الفنانة رانيا يوسف التي أصبحت حديث الشارع المصري بسبب الفستان الذي ظهرت به في المهرجان وما يمتاز به من عري وصفه البعض بأنه نشر للفسوق والفجور.

واختارت "نصري" فستانًا ضخمًا من تشكيلة المصمم اللبناني نيكولا جبران، نجح تصميمه الضيق من فوق والواسع من الأسفل مع حزام في الوسط في إبراز خصرها النحيف، وكان للأكمام الضخمة حركة إضافية على التصميم، إلا أن نوع القماش ولونه وحجمه الكبير لم يناسب شكل جسم أصالة.

وأضافت أصالة بعض الإكسسوارات الفضية الناعمة على الفستان الخمري، ووضعت مثلها على شعرها القصير الذي رفعته من جهة واحدة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم ركز على العينين مع أحمر شفاه بلون خفيف.

وأثارت النجمة جدلاً كبيرًا بتعليقها على إحدى صورها التي نشرتها على تطبيق إنستغرام، وقالت فيها: "أنا بس اللي بعرف شكل شعوري لحظة تصويري، ولما ما ببتسم بصورة عيوني بتكون أصدق"، في إشارة إلى أن عيونها تحمل الكثير من الحزن الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى متابعيها.

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