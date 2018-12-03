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سيولة مرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة صباح الإثنين

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مخالفت المرور
مخالفت المرور

متابعات : حنان حمدتو

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انتظمت حركة المرور وسير المواصلات على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة فى الساعات الأولى من  صباح اليوم الإثنين، وذلك بجانب التواجد الأمنى  لملاحظة حركة السيارات وتأمين حركة المواطنين عبر المحاور والكباري.

وبأعلى محاور الجيزة، انتظمت حركة المواصلات وفى شارع النيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق إلى جانب أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتبينت سيولة فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.

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